LM Wind Power sélectionnée par le plus grand parc éolien du monde

Les plus grandes pales d'éoliennes du monde sont fabriquées à Cherbourg (Manche), dans l'entreprise LM Wind Power. Et c'est ce qui deviendra le plus grand parc éolien à l'échelle internationale, en cours de construction, qui a choisi ces pièces gigantesques. Dogger Bank Wind Farms a annoncé ce mardi 1er octobre 2019 avoir choisi GE Renewable Energy en qualité de fournisseur privilégié de ses éoliennes. Le nombre définitif d'éoliennes installées par Dogger Bank en mer du Nord, à environ 130 km au large des côtes du Yorkshire, au Royaume-Uni n'est pas encore connu.

Nouveau succès commercial pour l'éolienne en mer #HaliadeX de @GErenewables sélectionnée par Dogger Bank Offshore Wind Farms pour le plus grand parc éolien au monde, en Mer du Nord. Communiqué : https://t.co/khnRUaFZSy @Eolien_marin pic.twitter.com/A5i8V4qNTP — GE France (@GE_France) October 1, 2019

Ce parc serait en mesure de fournir suffisamment d'énergie "propre à faible émission de carbone", pour alimenter plus de 4,5 millions de foyers par an, soit l'équivalent de 5 % de la production d'électricité estimée au Royaume-Uni. La construction devrait commencer début 2020, et la production d'énergie en 2023.

"Nous avons un rôle capital à jouer pour accompagner les ambitions du Royaume-Uni dans le domaine de l'éolien offshore et poursuivre la réduction des émissions de carbone. Notre technologie Haliade-X permet à nos clients de faire de l'éolien en mer une source d'énergie renouvelable, propre et plus compétitive, en réduisant le coût actualisé de l'énergie" a déclaré le PDG de la branche offshore Wind de GE Renewable Energy, John Lavelle.

