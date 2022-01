Le plus grand toboggan du monde est en Asie

Avis aux amateurs de sensations et d'eau: le plus grand toboggan du monde est en Malaisie! Il est situé en pleine jungle et mesure... 1,111 kilomètre!

Jaune et bleu, avec 20 virages et 5 boucles, ce toboggan se descend en bouée et se veut comme une balade en pleine nature. Heureusement que le paysage est beau car il y a 4min30 de descente!

La vitesse moyenne est de 15km/h. Le toboggan est actuellement construit à 65%, il faudra attendre l'été 2020 pour en profiter.

Ça vous tente pour de prochaines vacances?

