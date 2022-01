La plus belle voix de la saison 7 de The Voice est en pleine préparation de son premier album. Pour l'écrire, elle s'est notamment entourée de Zazie et de Calogero. Ce dernier souhaite d'ailleurs composer et produire l'ensemble de son album. Le Pianiste des gares est le quatrième extrait de son album, initialement prévu pour le 20 septembre 2019, mais qui sortira le 18 octobre 2019.

