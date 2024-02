The Voice. "Beaucoup de gens ont leur chance" : Vianney, de retour pour une quatrième édition consécutive

La nouvelle saison de The Voice commence ce samedi 10 février à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+ avec de grandes nouveautés et cinq jurys, à savoir Mika, Zazie, Vianney et Bigflo & Oli. Le télécrochet, animé par Nikos Aliagas, débutera par les célèbres auditions à l'aveugle. C'est d'ailleurs l'étape préférée de Vianney, l'interprète de Pas là qui entame sa quatrième saison consécutive en tant que coach. Il s'est confié au micro de Tendance Ouest :

Nouveauté cette année ! Camille Lellouche fera partie de l'aventure en tant que "coach surprise". Elle sera notamment présente pendant ces auditions à l'aveugle et sauvera six talents. On verra qu'elle les coachera pour ensuite les faire s'affronter lors des grandes Battles.

D'autres surprises sont prévues comme, par exemple, la venue de Jennifer en tant que "super coach" lors de l'étape des Super Cross Battles, où son avis comptera pour 10% dans le vote du public.

