The Voice. Quels sont les candidats normands à être montés sur scène depuis le début de l'émission ?

Les fameuses auditions à l'aveugle de The Voice, animées par Nikos Aliagas, débuteront ce samedi 10 février. Cette nouvelle édition verra quelques changements parmi les coachs, avec le retour de Mika aux côtés de Zazie, Vianney et Bigflo & Oli. Une surprise de taille cette année attend les candidats, puisque Camille Lellouche sera coach surprise. Elle sera présente dans les coulisses pendant les auditions à l'aveugle, sauvera six talents, les coachera et les fera s'affronter lors des battles. Camille Lellouche aura également son propre fauteuil à côté des coachs lors de la demi-finale, en direct.

Jenifer fera son retour en tant que "super coach" lors de l'étape des Super Cross Battles, où son avis comptera pour 10% dans le vote du public. Les co-coachs, tels que Benjamin Biolay, Tayc et Axel Bauer assisteront les coachs principaux lors des battles. De nouveaux talents devraient donc s'affronter devant un public toujours plus chaud. Si on ne sait pas encore si des Normands figurent parmi les candidats, quelques-uns d'entre eux se sont déjà illustrés au fil des années.

• Tom Rougier : originaire de Port-en-Bessin, dans le Calvados, le chanteur a participé en 2015.

• The Vivi alias Vincent Pois : il avait participé à l'émission en 2021 dans l'équipe de Vianney. Le chanteur originaire d'Alençon dans l'Orne avait été exclu de l'émission pour avoir twitté des propos sexistes, racistes et homophobes.

• Victor : originaire de Domfront en Poiraie dans l'Orne, il a participé à The Voice Kids en 2023 mais n'avait pas convaincu les coachs lors des auditions à l'aveugle.

• Lola : originaire de Dangy, dans la Manche, elle a participé également en 2023 à The Voice Kids. A tout juste 19 ans, elle avait séduit le public avec une incroyable interprétation d'Imaginer l'amour de Juliette Armanet. Elle avait intégré l'équipe de Vianney.

• Justine : jeune lycéenne de 15 ans originaire de Pont-Hébert dans la Manche, elle avait participé en 2016 à The Voice Kids. Elle avait interprété une chanson des BB Brunes qui lui avait valu d'intégrer l'équipe de Jenifer.

• Tayane : cette Deauvillaise (Calvados) a participé en 2023. A 23 ans, la jeune femme a réalisé une partie de son rêve en intégrant l'équipe d'Amel Bent qui avait utilisé le super-block contre Zazie.

• Bénaël : tout droit venu de Saint-Sulpice-sur-Risle dans l'Orne, il avait été éliminé à l'issue des Super Cross Battles en 2023. Il avait trouvé en Vianney un véritable mentor.

Que réserve cette nouvelle saison ? On vous en dit plus très bientôt.