The Amazing Spiderman sort ce mercredi dans les salles

Spider-Man va bientôt se retrouver face au Lézard, l’alter ego de Connors. En décidant d’utiliser ses pouvoirs, il va choisir son destin…

Et on ne devient pas l'homme-araignée sans efforts ! Andrew Garfield a d'ailleurs dû en faire l'expérience tant l'entrainement auquel il s'est plié pour le rôle fut intensif. Pendant plus de 6 mois, l'acteur fut suivi par un coach et par un conseiller nutritionniste pour augmenter sa masse musculaire.

Il a également travaillé avec la famille Armstrong, responsable des cascades, pour assurer lui-même une grande partie du travail. Au programme : entraînement six jours par semaine au basketball, aux arts martiaux, au trampoline et à la discipline du parkour, démocratisée par les Yamakasi.

Très amoureux en tant que Peter Parker et Gwen Stacy dans le film The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield et Emma Stone le sont aussi dans la vie ! En effet, le couple fictif est devenu réel suite au tournage, et depuis, nos deux tourtereaux traversent les tapis rouges main dans la main.

Vidéo : Production Agence Ciné Juin 2012.