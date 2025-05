Un premier rôle au cinéma pour Juliette Armanet dans le film Partir un jour

Dans Partir un jour, Juliette Armanet incarne Cécile, une cheffe passionnée qui vit à Paris. Alors qu’elle est sur le point d’ouvrir son propre restaurant, elle apprend que son père a fait un infarctus. Elle retourne alors dans son village natal pour s’occuper de lui. Sur place, elle retrouve son ancien amour… et tous les souvenirs qui vont avec. C’est le début d’un retour aux sources qui va tout remettre en question.

Ce film sensible et plein d’émotion est réalisé par Clément Dargent. Il mêle histoire d’amour, retour à la nature, et questionnements sur les choix de vie. Juliette Armanet y montre une nouvelle facette de son talent, toute en sincérité et en douceur. Un rôle qui lui va comme un gant !

Présenté hors-compétition, Partir un jour a reçu un bel accueil lors de sa projection d’ouverture. Le public cannois a salué la performance de la chanteuse, très à l’aise dans ce rôle de femme tiraillée entre deux mondes.

Juliette Armanet, qui a confié avoir toujours rêvé de jouer la comédie, entre dans le monde du cinéma par la grande porte. Une nouvelle aventure commence pour elle…

Vous pourrez notamment voir ce film en avant-première dans plusieurs salles en Normandie comme le Cinemoviking de Saint-Lô à 20h30, le Grand Mercure d'Elbeuf, l'Omnia de Rouen, le Pathé de Caen, Rouen, Le Havre, Planet' Ciné Alençon avec pour certaines salles la retransmission de la cérémonie d'ouverture dès 19h en direct. Rapprochez-vous de votre cinéma le plus proche pour en savoir plus.