Sortie cinéma : En mai, fais ce qu'il te plaît

Quand la guerre est déclarée, le maire du village décide de partir, avec ses concitoyens, sur les routes de l'exode, en direction de Dieppe. Suzanne, l'institutrice, prend en charge le jeune Max. Profitant de la débâcle, Hans réussit à sortir de prison, et il se lance à la recherche de son fils, accompagné dans sa quête par un soldat écossais qui cherche à regagner l'Angleterre.

En s'inspirant des récits de sa mère et des témoignages de ceux qui ont vécu cet épisode douloureux, Christian Carion fait revivre, avec beaucoup de réalisme et d'émotions, cette épopée dramatique. C'est ainsi qu'il mêle agriculteurs, soldats et, surtout, opposant allemand au régime nazi, ce qui lui permet de donner une vision assez large de cet épisode typiquement français, et de souligner qu'ils furent nombreux, les Allemands qui ont fui l'Allemagne nazie.

En embauchant des figurants locaux, il confère à son film une belle authenticité. Certes, celui-ci n'est pas exempt de défauts (longueurs, scénario un peu prévisible, musique envahissante d'Ennio Morricone, etc.), mais les différents épisodes intimes, mêlés à la grande histoire, ainsi que les quelques touches d'humour, sans oublier la superbe distribution, font de ce film une magnifique épopée, aussi émouvante que réaliste.

Drame français. De Christian Carion, avec August Diehl (Hans), Olivier Gourmet (Paul, le maire), Mathilde Seigner (Mado), Alice Isaaz (Suzanne), Joshio Marlone (Max), Matthew Rhys (Percy), Laurent Gerra (Albert) (1h54).