"World Of Warcraft" adapté sur grand écran

D'après une information du très célèbre The Hollywood Reporter, le plus célèbre jeux de rôle sur PC "World Of Warcraft" devrait arriver dans les salles de cinéma en 2015.

Et c'est Duncan Jones, le fils de David Bowie qui est à la tête du projet lancé par le studio Legendary Pictures en lieu et place de Sam Raimi qui ne pourra finalement assumer une telle charge de travail en raison d'un emploi du temps déjà bien rempli.

On avait déjà apprécié les talents de réalisateur de Jones dans le film "Source Code" sorti en 2011 qui a récolté plus de 700.000 entrées en France.