Découvrez ci-dessous la bande annonce de ce troisième volet de Men in Black!

Will smith au casting de Men In Black 3. L'acteur a d'ailleurs fait parler de lui le week-end dernier en mettant une belle gifle à un journaliste ukrainien à Moscou. Pour faire le buzz lors de la sortie du film Men In Black 3, le fameux journaliste à essayé d'embrasser sur la bouche l'acteur...ce qui ne lui a pas du tout mais du tout plu...

"Hey mec! C’est quoi ton problème?" s’est énervé Will Smith...