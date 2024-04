Cinéma. Top 10 des films les plus attendus de l'été 2024 : nostalgie et diversité au programme

Nostalgie et franchises :

• Deadpool 3 (24 juillet 2024) : le troisième opus de la saga décalée avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman en Wolverine.

• Bad Boys : Ride or Die (5 juin 2024) : le retour du duo mythique des années quatre-vingt-dix avec Will Smith et Martin Lawrence.

• Moi, moche et méchant 4 (3 juillet 2024) : La 4e aventure des petits personnages jaunes.

• La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume (8 mai 2024) : le dixième opus de la franchise culte.

Diversité et originalité :

• Vice-versa 2 (19 juin 2024) : la suite du film d'animation Pixar.

• Sans un bruit : jour 1 (28 juin 2024) : le préquel du film d'horreur avec Lupita Nyong'o et Joseph Quinn.

• The Fall Guy (1er mai 2024) : une comédie sur un cascadeur de cinéma avec Ryan Gosling et Emily Blunt.

• Les Guetteurs (12 juin 2024) : un film d'horreur réalisé par Ishana Night Shyamalan avec Dakota Fanning.

• Garfield, Héros malgré lui (17 juillet 2024) : une nouvelle adaptation de la bande dessinée des aventures du gros chat orange.

• Borderlands (7 août 2024) : l'adaptation du jeu vidéo avec Cate Blanchett et Kevin Hart.

L'année 2024 confirme l'attractivité du cinéma, avec des films pour tous les goûts et une diversité saluée par les spectateurs. Un public déjà impatient de retrouver leurs personnages et franchises préférés, mais aussi de découvrir de nouvelles histoires et de nouveaux talents d'après les commentaires sur les réseaux sociaux. Un été qui aura de quoi ravir les cinéphiles de tous horizons !