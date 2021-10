Hors Normandie. Ocean's 8, l‘originalité ne doit pas venir que du casting

Aujourd'hui, je vous parle du film " Ocean's 8 " avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Helena Bonham Carter et Sarah Paulson.

Pour ceux un peu perdus, je vous fais un récap' de la saga Ocean's. Initiée par Steven Soderbergh, elle commence en 2011 avec " Ocean's eleven " (les 11 d'Ocean) puis se poursuit avec Ocean's twelve et thirteen. Onze ans après le dernier épisode de la trilogie, un nouveau réalisateur arrive pour en faire un avec un casting 100 % féminin : Ocean's 8. Pourquoi toujours Ocean si George Clooney n'est plus au casting ? Hé bien parce que Sandra Bullock jour le rôle de sa sœur, donc une Ocean elle aussi. Vous avez suivi jusqu'ici ? Alors c'est parti pour la critique du film.

L'idée de faire un casting féminin pour une bande de voleuses de haut rang peut être intéressante même si ce n'est pas l'idée du siècle. Le casting choisi est d'ailleurs sympathique, même si les personnages n'ont pas tous le même charisme. Comme dans les autres Ocean's, Sandra Bullock va réunir des pros pour réaliser un gros coup, qu'elle travaille depuis plusieurs années. Et comme dans les autres Ocean's, nous allons découvrir le plan au fur et à mesure et voir les couacs s'accumuler, avant de découvrir des scénarios que le réalisateur nous avait caché initialement.

Beaucoup de défauts

Vous aurez remarqué " comme dans les autres Ocean's ". C'est bien le gros problème du film : il n'apporte rien de neuf. Même si je n'ai pas tout anticipé, je ne me suis jamais dit " ha elles m'ont bien eue " ou " quel retrournement de situation ! ". J'ai suivi mollement la visite guidée de ce braquage au MET. " Suiiiivez le guide s'il vous plaît, on ne s'arrête pas, scène suivante ! ".

Donc même si le casting était pimpant, mon adrénaline ne s'est pas emballée et je suis sortie de la salle en ayant eu mon moment de distraction mais vraiment light. Le changement de réalisateur y est peut-être pour quelque chose, avec un Gary Ross qui essaie de coller à la patte Steven Soderbergh mais sans la même fraîcheur. Il faut dire qu'en 17 ans, ce style a été copié et usé jusqu'à l'os.

Dès le début du film, nous apprenons que Danny Ocean, le frère, est mort. Pourquoi tuer le personnage ? Je ne comprends pas l'intérêt, car elle aurait très bien pu faire son braquage de son côté sans faire intervenir son frère, je ne vois pas ce qui aurait dérangé. Alors que là, on perd un personnage iconique sans raison. De très courtes apparitions de certains associés du frangin sont à noter, peut-être pour faire le lien avec les premiers films, ça aussi c'est un peu inutile.

Ce qui dérange encore, c'est la dernière partie du film. L'enquête sur ce qui s'est passé dans le musée. L'enquêteur a l'air très compétent et pourtant tout est bâclé dans le film et je n'ai jamais senti de " pression " par empathie pour les braqueuses. Dommage, cela aurait pu changer bien des choses sur le ressenti final de ce film.

Ocean's 8 est un film sans originalité, qui fait tout juste le job grâce à un casting intéressant. Sans grandes surprises, le spectateur regarde le film sans émotions fortes. Un film à peut-être réserver en bluray uniquement et non sur grand écran. C'est tout de même actuellement au cinéma.

A LIRE AUSSI.

De plus belle, un film touchant sur la vie post-cancer