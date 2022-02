CINEMA Truth, le prix de la vérité, une enquête inégale

Aujourd'hui je vous parle de Truth, le prix de la vérité, avec Cate Blanchett, Robert Redford and Dennis Quaid.



Ce genre de films sur le journalisme d'investigation a connu un regain de succès avec le très bon Spotlight, oscar du meilleur film cette année. Celui-ci est dans la même veine : une équipe de journalistes cherche à mettre au grand jour une affaire cachée : George W. Bush a t'il volontairement échappé ou non à combattre durant la guerre du Vietnam ?

Avouons tout de suite que le sujet part de loin. Le film se déroule en 2004 pendant la campagne présidentielle américaine où George W. Bush se représente. En tant que Français, nous n'étions donc pas directement concerné. Mais surtout : cela vaut-il sincèrement un tel tapage ? Quand je m'imagine dans l'isoloir, j'avoue que c'est le genre d'infos dont je me contrefiche pour choisir pour qui je vais voter. J'ai donc un peu de mal à savoir pourquoi on tenterait par tous les moyens de discréditer une journaliste qui essaie de parler de ça. De ce que le film nous laisse entendre, le fait d'avoir été soldat ou non était un argument de campagne entre les candidats John Kerry et George W. Bush.

Même en faisant fi de cette absence d'intérêt pour l'enquête, j'ai un problème avec le film. Il y a beaucoup de passages bateaux, presque filmé en mode automatique. Les coups de fils passés par les journalistes au début de l'enquête par exemple. J'ai vraiment l'impression que le réalisateur s'est dit « Tiens, on va faire se succéder des images de coups de fil, ça va donner une impression de recherche et d’investissement, puis montrons les allongés ou assis par terre pour qu'on voit qu'ils donnent tout, qu'ils sont à fond ; il faut y passer c'est un film avec des journalistes ». Il y a aussi des passages inutilement complexe et bavards qui font vraiment décrocher. J'ai eu une absence de 2 minutes où je me suis surprise à penser à mes prochains rendez-vous...

Le rythme est donc très inégal, et il se trouve aussi que certains passages sont pompeux. Robert Redford parle du journalisme vers la fin du film, en racontant comme c'était mieux avant. Même si le fond a du vrai, la forme est terriblement à revoir. Je me suis sentie comme dans ces remises de prix où vous êtes obligés de vous farcir les discours. En revanche, un autre discours de défense du journalisme est beaucoup mieux présenté à l'écran, porté lui par Cate Blanchett.

Cate Blanchett qui est d'ailleurs clairement le point fort du film. Son interprétation est top et ce sont ses émotions qui vont nous guider dans le film. Une approche empathique qui empêche de se désintéresser entièrement du sujet.

Truth, le prix de la vérité est donc un film bavard, au sujet peu pertinent dans notre contrée. L'interprétation de Cate Blanchett vaut le coup d’œil et permet de rendre ce film regardable. Un film à voir uniquement si vous avez déjà fait le tour des autres sorties, en ce moment au cinéma.