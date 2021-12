Neufchâtel-en-Bray. La 25e fête du fromage c'est ce week-end à Neufchâtel-En-Bray

Le cœur, le gros cœur, la bûche, la bonde… Le Neufchâtel prend différentes formes. L'un des plus anciens et des plus savoureux fromages de Normandie va une nouvelle fois revêtir ses plus beaux atouts pour célébrer comme il se doit la 25e édition de la fête du fromage de Neufchâtel-en-Bray et le cinquantième anniversaire de l'obtention de son label AOC.

Au programme de cette journée de festivités de nombreuses animations à faire en famille avec des jeux en bois, de l'escalade sur jardin vertical, des parcours sensorielle ou encore une initiation au tir à l'arc. Vous pourrez également retrouver une mini-ferme avec des chiens de troupeaux, des balades en calèche mais aussi des vaches et veaux de races normandes, des brebis, des ânes, des volatiles…

Et bien entendu beaucoup d'animations autour du fromage vous seront proposées notamment avec Philippe Mesuron candidat de la saison 10 de l'émission Masterchef.

Retrouvez l'ensemble du programme de la 25ème fête du fromage de Neufchâtel-en-Bray ici.