Gavray-sur-Sienne. Rendez-vous ce week-end à la foire millénaire de la Saint-Luc

C'est l'une des dernières foires millénaires dans la Manche. Elle est connue depuis l'époque de Richard Cœur de Lion. C'est La foire Saint-Luc qui débute vendredi 18 octobre à Gavray-sur-Sienne.

Sur 12 hectares, plus de 300 exposants, animations, démonstrations, fête foraine, allée des grilleurs, sans oublier la traditionnelle foire à la citrouille et concours de la plus grosse citrouille. Un record avait été établi l'année dernière avec une citrouille pesant 390kg. Plus de 60 000 visiteurs sont attendus jusqu'au dimanche 20 octobre. Entrée gratuite.