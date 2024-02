Neufchâtel-en-Bray. Le Salon de l'habitat fête ses 30 ans avec 60 exposants présents

Après un an de travaux, le Parc des expositions de la Boutonnière est rénové et prêt à accueillir les 30 ans du salon de l'habitat, de la décoration et de l'immobilier de Neufchâtel-en-Bray.

"A la suite du rachat du salon il y a un an, j'avais pour objectif de maintenir cet événement devenu incontournable localement et de le moderniser en y apportant des nouveautés. A ce jour, le nombre d'exposants inscrits est désormais le nouveau record et nous avons encore de nombreuses demandes. Cette confiance accordée est gage de réussite pour cette 30e édition et pour le développement de la 31e !, confie Aymeric Tarratte, responsable du salon. L'excellent accueil de Xavier Lefrançois, maire de Neufchâtel-en-Bray, et de l'ensemble des services de la mairie nous a permis de mettre en place une belle communication et de faciliter notre installation."

Sur place, venez rencontrer des dizaines de professionnels pour concrétiser votre projet dans le domaine de l'habitat, de la peinture intérieur, l'isolation, le ravalement, la rénovation d'escaliers ou encore la menuiserie.

Entrée gratuite. Ouverture des portes du vendredi 16 février 14h jusqu'au dimanche 18 février à 18h. Restauration sur place le samedi et le dimanche midi.