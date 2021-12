Rouen. Pour la nouvelle saison, le Zénith de Rouen à de l'ambition

Avec 250 000 spectateurs par an, la salle rouennaise (Seine-Maritime) s'inscrit dans le Top 5 des Zénith de France, devant de plus grandes agglomérations comme celle de Toulouse par exemple. Pour pérenniser ce statut et rester attractif, différents axes de travail sont évoqués à l'aube de la saison culturelle 2019-2020.

Améliorer "l'expérience visiteur"

Le premier, forcément, c'est la programmation. La qualité des spectacles et des concerts est ce qui fait déplacer les gens, parfois de loin. "Certains artistes vont doubler ou tripler leurs dates. Pour Soprano, Matthieu Chedid ou Angèle, nous avons toutes les raisons de penser qu'une seule date ne suffira pas", prévoit le producteur Gilbert Coullier, qui note tout de même "un déficit sur la programmation d'artistes internationaux".

Les visiteurs, la direction veut les choyer avec une qualité de services améliorée. En commençant par l'accès au site, où des tripodes automatiques renforceront la sécurité et la fluidité. Puis dans le grand hall, où Didier Thibault, directeur du Zénith, veut proposer "une zone plus ludique, avec un endroit pour manger, une ludothèque et des expositions". Dans la même veine, le lien avec la nouvelle ligne de transport T4 devrait être renforcé par "des animations sur le réseau Astuce les soirs de spectacle".

