Météo : soleil, averses et fraîcheur au menu du week-end

Samedi 30 juin : le Calvados et l'Orne sous le soleil

Samedi matin, direction le Calvados et une large partie de l'Orne pour trouver un soleil resplendissant sans aucune menace d'averse. Dans la Manche, les éclaircies seront entrecoupées de quelques rares pluies.

Dans l'après-midi, la situation se dégradera dans l'Orne et la Calvados avec de rares averses qui feront leur apparition. La Manche conservera la même regime mi-sec que celui de la matinée. Les températures s'échelonneront de 14°C à 16°C le matin et entre 17°C et 20°C l'après-midi.

Dimanche 1er juillet : plus frais

Le temps de la journée de dimanche sera similaire à celui de samedi après-midi, avec du soleil mêlé à quelques précipitations. En revanche les témpératures se radouciront. Il faudra compter entre 12°C et 14°C. 12°C pour l'ouest et le nord de l'Orne, ainsi que le Coutançais, et 14°C dans la région de Saint-Lô et de Bayeux.

L'après-midi, le mercure ne va pas beaucoup grimper. Le thermomètre atteindra les 18°C dans le centre de la Basse-Normandie, le sud et l'ouest de l'Orne ainsi que dans le sud-Manche, mais ne dépassera pas les 16°C dans le Coutançais et même à peine 15°C à Cherbourg.