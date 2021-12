Caen. Bonne table à Caen : un déjeuner sportif au bistrot Malherbe !

C'est un jeudi midi après une certaine conférence de presse du SM Caen (Calvados) que je décide d'aller tester la nouvelle brasserie Bistrot Malherbe. Installée depuis le 19 août 2019 pour remplacer la brasserie bleu et rouge, le restaurant propose 120 couverts à l'intérieur et 60 en terrasse. Je trouve une table libre en comptoir avec mon collègue. Deux formules me tapent à l'œil, fidèle à son appellation : une formule Bistro à 13,50€ ou l'autre à 15,50€ comprenant entrée+plat+dessert ou la formule Malherbe, plus "haut de gamme" à 17,50€ ou 19,50€.

Pâtes "carbo" : plat du pied, sécurité !

La première suffira avec un plat et un dessert. Six plats se présentent devant mes yeux et comme je suis une grande sportive, j'opte pour les féculents et les pâtes carbonara. Comme la recette originale le veut, un œuf surplombe mon assiette. Bon, le service est un peu long mais comme la salle principale est bondée, je les excuse ! Après tout, cela ne fait que dix jours qu'ils sont installés.

Pour le dessert, c'est trio de fromages ou service au buffet dans la limite de six petites mignardises au choix. Les premiers servis ont fait les gourmands, je termine le plat de riz au lait, mon péché mignon. Celui-ci sera accompagné d'une mince part de gâteau au yaourt et d'une tranche de melon de saison. De quoi finir mon déjeuner sur une note sucrée, comme je l'aime. Je reviendrai, au moins pour tester les planches devant un bon classico !

