Rouen. Bonne table à Rouen : un déjeuner chez les Sœurs syriennes

La bonne odeur ambiante attire l'attention lorsque l'on passe à côté de cette nouvelle adresse, sur la place Saint-Marc de Rouen (Seine-Maritime). Et le nez ne s'y trompe pas, c'est bien une cuisine parfumée et épicée que l'on déguste chez les Sœurs syriennes. En cette fin d'été, la petite terrasse est des plus accueillantes. À l'intérieur, la décoration est sobre mais des détails subtils rappellent l'influence syrienne du lieu.

Des herbes, des épices et des nouvelles saveurs

À la carte, même constat car les plats proposés sont des classiques de la cuisine du Moyen-Orient. Je commence par une assiette de mezzés, un assortiment de petites entrées. Le houmous est délicieux, le petit beignet de fromage frais est bien croustillant et le taboulé à base d'herbes aromatiques fraiches est bien loin des standards des barquettes de supermarché. Pour le plat, j'opte pour des brochettes de viande d'agneau hachée, relevée par des herbes et servie avec une belle portion de boulgour, des oignons et une mélasse de poivrons. Un régal !

Pour le dessert, enfin, je pars à la découverte du mouhalabieh. Il s'agit d'un dessert à base de lait dont la consistance pourrait rappeler la panna cota. Parfumé à la fleur d'oranger et saupoudré d'éclats de noisettes et de pistaches, c'est parfait pour finir le repas sur une note fraiche et légère. Pour 18€, ce voyage dans la gastronomie syrienne est à recommander.

Pratique. Les sœurs syriennes, 17 place Saint-Marc à Rouen. Tél. 02 35 73 57 54.

