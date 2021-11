Le-Havre. Football (Ligue 2) : Kadewere propulse le HAC à la 2e place

Le HAC donnait le ton d'entrée de jeu. Sans doute l'accrochage de Pambou sur Thiaré, au bout d'une soixantaine de secondes, aurait-il mérité un penalty. Malgré quelques approximations dans la relance, les Ciel et Marine affichaient un visage conquérant, du moins en début de match. L'efficacité était surtout au rendez-vous. Un but frappé du sceau du talent leur permettait en effet d'ouvrir le score à la sortie du premier quart d'heure. Un but signé Kadewere, auteur d'une reprise du plat du pied impeccable, pour conclure en beauté un mouvement limpide amorcé côté gauche par W. Coulibaly et Bonnet (1-0, 16e).

De sept, le compteur buts de l'international zimbabwéen passait à huit, vingt minutes plus tard. Le meilleur buteur de L2 exploitait à merveille le cadeau offert par Pambou, coupable d'une erreur de relance invraisemblable, pour inscrire son 3e doublé depuis le début de saison (2-0, 36e). Avec huit réalisations, Kadewere a déjà égalé, en seulement cinq journées, le total du meilleur buteur havrais de la saison passée (Gory). Rien ne semblait pouvoir résister aux hommes de Paul Le Guen, pourtant loin d'être flamboyants dans le jeu. Mais c'était méconnaître la force de réaction des Grenoblois. Juste avant la pause, M'Changama relançait les siens en reprenant victorieusement un centre en retrait de Semedo (2-1, 44e).

Des débuts rêvés pour Ben Mohamed

Le HAC aurait pu refaire le break dès le retour des vestiaires, mais Dina Ebimbe, bien placé dans la surface iséroise, butait sur Camara (46e). La suite n'était pas du tout du même acabit. Grenoble prenait progressivement le contrôle des opérations face à des Ciel et Marine bien en peine pour récupérer le ballon et se projeter vers l'avant. Une frappe de Tinhan stoppée par Gorgelin (64e), puis une tête beaucoup trop enlevée de Pickel (67e) symbolisaient la domination territoriale des visiteurs. La réplique havraise venait d'une tentative de Thiaré repoussée par Camara (72e).

Un petit éclair dans cette seconde période insipide, toutefois marquée par la première apparition d'Ayman Ben Mohamed. Pour ses débuts, l'international tunisien ne pouvait d'ailleurs pas rêver meilleur scénario. C'est lui, au bout du temps additionnel, qui pliait l'affaire sur un contre lancé par Fontaine (3-1, 90e+3). Ce troisième succès d'affilée, le premier à domicile, propulse le HAC à la 2e place du classement, à deux points du leader, Lorient. De quoi aborder le derby à Caen, vendredi 30 août 2019, avec délectation.

Les buts

16e : Bonnet décale W. Coulibaly côté gauche, qui retrouve Bonnet dans la profondeur. En une touche, le capitaine havrais trouve Kadewere, dont la reprise instantanée du plat du pied fait mouche. Du grand art.

HAC - Grenoble : 1-0

36e : Kadewere profite d'une erreur de relance incroyable de Pambou pour ajuster Camara d'une frappe de l'intérieur du pied droit.

HAC - Grenoble : 2-0

45e : Excentré côté gauche, Semedo adresse un centre parfait en retrait pour M'Changama. La reprise écrasée du milieu grenoblois vient se loger dans le petit filet intérieur gauche de Gorgelin.

HAC - Grenoble : 2-1

90e+3 : Partis à l'abordage, les Grenoblois laissent des boulevards. Alerté par Fontaine, crédité de sa 4e passe décisive de la saison, Ben Mohamed file seul vers le but de Camara, qu'il mystifie d'une frappe du gauche.

HAC - Grenoble : 3-1

La fiche

Arbitre : M. Baert. Spectateurs : 7 810

Buts HAC : Kadewere (16e et 36e), Ben Mohamed (90e+3) ; Grenoble : M'Changama (45e)

Avertissements Grenoble : Pickel (43e), Tinhan (48e), Sylvestre-Brac (53e), Pambou (59e)

HAC : Gorgelin – Bese, Mayembo, Camara, W. Coulibaly – Dina Ebimbe (Youga, 58e), Gueye, Fontaine, Bonnet (cap) (Ben Mohamed, 81e) – Thiaré, Kadewere. Ent : Paul Le Guen

GRENOBLE : P.-D. Camara - Sylvestre-Brac, Monfray, Vandenabeele (cap), Mombris – Pambou (Raspentino, 73e), Pickel, M'Changama –Semedo (Brun, 67e), Tinhan, Ondaan (Djitte, 81e). Ent : Philippe Hinschberger

Réactions

Paul Le Guen (entraîneur du HAC) : " C'était très, très loin d'être parfait. On est tombé sur une bonne équipe qui nous a vraiment gênés. On s'en sort bien. On ne va pas faire les fanfarons après une telle victoire. On doit se dire qu'il reste beaucoup de travail et qu'on a besoin d'être renforcé. On est sur un fil. Mais c'est extrêmement satisfaisant sur le plan comptable. Quant à notre 2e place, je vois ça comme quelque chose d'anecdotique compte tenu de la prestation. Il faut être capable d'aller au-delà du résultat et d'analyser le contenu. Ce soir, on gagne, mais je trouve que ce n'était pas terrible. "

