Ligue 2 : Nancy assomme le HAC

Le match

Plus qu'un match, le HAC a sans doute perdu une bonne partie de ses illusions. Comment espérer une fin de saison radieuse après le terrible camouflet subi face à Nancy (0-2), vendredi 15 février 2019 au Stade Océane ? Comment imaginer cette formation havraise, aux sautes d'humeur incompréhensibles, venir jouer des coudes avec les prétendants à l'accession ? Ce couac face aux Lorrains vient non seulement mettre un terme à une série de neuf matches sans défaite, mais surtout, il creuse encore un peu plus l'écart qui sépare le HAC des équipes de tête. Metz (un match en moins) et Brest sont déjà à 13 points, Lorient à neuf et le Paris FC à six. Quant à Lens, 5e, il pourrait porter son avance sur les Ciel et Marine à cinq unités en cas de victoire à Sochaux, dimanche 17 février 2019. Tout cela commence à faire beaucoup.

La pilule est d'autant plus difficile à avaler que le succès de Nancy, deuxième équipe à venir s'imposer au Havre cette saison après Béziers, ne ressemble en rien à un hold-up. Quand, à six minutes de la pause, N'Gom, complètement seul à trois mètres du but de Thuram, ouvrit le score de la tête, il fallut bien admettre, en effet, que c'était amplement mérité pour les vaillants Nancéiens (0-1, 39e). Déjà, sur l'action qui avait précédé le but, les Lorrains, profitant d'une perte de balle de Bain dans l'entrejeu, avaient bien failli concrétiser leur emprise sur les débats, mais Thuram s'était fendu d'une intervention décisive pour gagner son duel avec Bassi (39e). Face au dernier de la classe avant cette 25e journée, le HAC déjouait dans les grandes largeurs, incapable qu'il fut de se créer la moindre occasion franche au cours du premier acte. Il y eut bien quelques petites escarmouches - un coup franc de Ferhat largement au-dessus (4e), une frappe de Fontaine trop écrasée (30e) - mais le contenu était bien trop pauvre pour mettre en danger une équipe nancéienne plus séduisante dans le jeu. Un comble.

Vaine tentative de révolte

Et on n'était pas au bout de nos (mauvaises) surprises. Six minutes s'étaient écoulées en seconde période quand Vagner, d'une frappe aussi sèche que précise, accabla encore un peu plus des Ciel et Marine à la dérive (0-2, 51e). La suite ? Elle se résuma à une vaine tentative de révolte. Mais entre le manque de réussite sur le coup franc de Fontaine venu heurter l'extérieur du poteau droit (62e) et l'incroyable maladresse de Kadewere, qui rata par deux fois la cible dans une position plus qu'avantageuse, le tout dans la même minute (65e), il était écrit que cette soirée tournerait au fiasco. C'est donc sous la bronca d'un public dépité que les Havais rentrèrent au vestiaire. La prochaine étape les emmènera à Troyes, vendredi 22 février 2019. Dans l'esprit, leur attitude en général, il leur faudra montrer autre chose. Sinon...

Les buts

39e : A la suite d'un corner joué à deux entre Bassi et Vagner, ce dernier adresse un centre au second poteau en direction de Seka, dont la remise de la tête trouve N'Gom, qui marque de près de la tête.

HAC - Nancy : 0-1

51e : Vagner décoche une frappe limpide de vingt-cinq mètres qui surprend Thuram, battu sur sa droite.

HAC - Nancy : 0-2

La fiche

Arbitre : M. Palhies. Spectateurs : 6 079

Buts Nancy : Ngom (39e), Vagner (51e)

Avertissements HAC : Lekhal (11e), Kadewere (23e), Ferhat (65e), Thiaré (85e) ; Nancy : A. Ba (29e), El Kaoutari (67e), Paye (78e)

HAC : Thuram – Bese (Gueye, 81e), Mayembo, Bain, Camara – Basque (Thiaré, 58e), Lekhal (cap) - Ferhat, Fontaine, Gory (Bazile, 73e) – Kadewere. Ent : Oswald Tanchot

NANCY : Ndy Assembé - Seka (cap), Saint-Ruf, El Kaoutari, Paye – Vagner (Marchetti, 74e), A. Ba, Nguessan (S. Coulibaly, 86e), Bassi (Nguiamba, 80e) – Ngom, Triboulet. Ent : Alain Perrin

