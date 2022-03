Le-Havre. Ligue 2 : Le HAC paré pour le sprint final

Alors que les deux premières places, synonymes de montée directe en Ligue 1, ne devraient pas échapper à Metz et Brest, derrière, la lutte fait rage pour les 3e, 4e et 5e places qualificatives pour les play-offs. À quatre journées de la fin, six équipes peuvent y prétendre, dont le HAC, en déplacement à Châteauroux, vendredi 26 avril 2019. Alors qu'on les croyait hors course il n'y a pas si longtemps encore, les Ciel et Marine, invaincus depuis huit journées, se sont totalement relancés en signant trois victoires consécutives. Tendance Ouest se penche sur l'état de forme et le calendrier à venir de ces six barragistes potentiels.

Troyes (3e, 61 points) : On ne les arrête plus ! Les Troyens ont amassé 25 points sur 27 possibles lors des neuf dernières journées (8 v et 1 n). Avec un calendrier a priori favorable (déplacements à Orléans et Clermont, réceptions de Nancy et de l'AC Ajaccio), les Aubois ont toutes les cartes en main pour conserver leur place sur le podium.

Lorient (4e, 57 points) : Les Merlus avancent au ralenti, eux qui n'ont remporté que deux de leurs huit derniers matchs (pour 2 n et 4 d). Leur succès à Lens (0-1), lors de la précédente journée, pourrait toutefois les rebooster, avant d'affronter trois équipes largement à leur portée (Auxerre, Niort et Sochaux). Les hommes de Mickaël Landreau refermeront le championnat le 17 mai 2019 au Stade Océane du Havre. Qui sait si cette confrontation ne sera pas décisive…

Paris FC (5e, 55 points) : L'équipe surprise de L2 marque le pas. Les Parisiens restent en effet sur deux nuls et deux défaites, dont une face au HAC (2-1). Mais un coup d'œil sur leur calendrier laisse à penser qu'ils sont capables de repartir de l'avant. Ils se déplaceront à Clermont et au Red Star, et recevront Grenoble et le Gazélec d'Ajaccio. Il y a pire pour finir la saison.

Lens (6e, 54 points) : Éjectés du Top 5, les Sang et Or payent leur inefficacité offensive. Muets à cinq reprises lors des six derniers matchs, les Lensois affichent sur cette période un bilan famélique (2 d, 3 n, 1 v). Et la suite ne s'annonce pas de tout repos. Samedi 27 avril 2019, les Nordistes iront à Brest pour y défier, dans un stade Francis Le Blé à guichets fermés, un adversaire qui pourrait officialiser son retour parmi l'élite. Pas vraiment l'endroit idéal pour se relancer.

Le Havre AC (7e, 53 points) : Et s'ils refaisaient le coup de la saison passée ? Il y a un an, les Ciel et Marine avaient terminé le championnat en boulet de canon pour accrocher la 4e place. Un scénario invraisemblable qu'ils sont peut-être en passe de réécrire. Invaincus depuis deux mois, soit huit rencontres, les Havrais viennent d'enchaîner trois victoires d'affilée pour la première fois de la saison. Longtemps moribonds à l'extérieur, ils ont enfin laissé leurs complexes de côté, en s'imposant coup sur coup à Sochaux (0-1) et à Auxerre (0-1). Tout redevient donc possible, à condition toutefois de ne pas mollir. Après le déplacement à Châteauroux, vendredi 26 avril 2019, le HAC affrontera deux autres équipes de la seconde partie du classement (le Gazélec d'Ajaccio et Valenciennes). Avant de clôturer l'exercice par la venue de Lorient, pour ce qui sera peut-être l'équivalent d'un match de play-offs avant l'heure.

Orléans (8e, 51 points) : Malgré leurs deux défaites consécutives (à Brest et à Nancy), les Orléanais conservent une petite chance de s'inviter à la table des grands. Mais il leur faudra pour cela réaliser un sans-faute. Pas simple quand on sait qu'ils doivent encore accueillir Troyes et se rendre à Lens.

Accession, mode d'emploi

Les deux premiers montent directement en Ligue 1. Les 3e, 4e et 5e disputent les play-offs. Le 4e recevra le 5e mardi 21 mai 2019. Le vainqueur se déplacera sur le terrain du 3e vendredi 24 mai 2019. Le vainqueur des play-offs affrontera le 18e de Ligue 1 en match aller-retour (aller le jeudi 30 mai 2019 sur le terrain du vainqueur des play-offs, retour le dimanche 2 juin 2019 sur la pelouse du 18e de L1).

