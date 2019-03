Ligue 2 : Face à Metz, le HAC peut s'en vouloir

Le match

C'est sous les sifflets d'un public frustré que les Havrais sont rentrés au vestiaire après le nul concédé face à Metz (2-2), lundi 4 mars 2019 au Stade Océane du Havre (Seine-Maritime).

Après 27 journées, le HAC est 10e, à des années lumière de ses objectifs. Les Ciel et Marine comptent déjà 7 points de retard sur la 5e et dernière place qualificative pour les plays-offs, actuellement occupée par Lens. Et… 19 de retard sur Metz, un leader que les Ciel et Marine, plutôt séduisants dans l'ensemble, ont longtemps chahuté, avant d'anéantir tous leurs efforts dans la dernière demi-heure sur des erreurs de concentration.

Incapables de conserver leurs deux buts d'avance, les hommes d'Oswald Tanchot ont donc gâché l'occasion de renouer avec une victoire qui leur échappe depuis six journées maintenant. Durant cette période, ils n'ont amassé que 3 points sur 18 possibles. La crainte de les voir repartir l'été prochain pour une 11e saison consécutive en Ligue 2 devient de plus en plus prégnante. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement pour cette équipe toujours sur courant alternatif ?

Le réveil de Fontaine n'a pas suffi

Repositionnés en 4-2-3-1 - l'expérience du 4-4-2 n'ayant guère été concluante dix jours plus tôt à Troyes - les Havrais rentraient dans la rencontre sur la pointe des pieds. Les Messins confisquaient le ballon, mais à l'exception d'une tête mal cadrée de Cohade (3e), leur domination territoriale ne débouchait sur rien de concret.

Après un premier quart d'heure poussif, le HAC rééquilibrait les débats et trouvait surtout l'ouverture sur sa première occasion. Un but assez heureux, œuvre de Ferhat, crédité de sa 4e réalisation de la saison (1-0, 21e). Le match s'emballait. Tour à tour, Boulaya puis N'Guette obligeaient Thuram à sortir deux parades de grande classe (30e). Le gardien havrais remettait ça peu après pour détourner la tentative de Maïga (34e). À l'autre extrémité du terrain, Bain et Fontaine mettaient également Oukidja à contribution.

Les Ciel et Marine ne relâchaient pas la pression en début de seconde période. Dès la reprise, Gory, parfaitement servi par Fontaine, manquait la balle de break seul face au portier messin (46e). Ce n'était toutefois que partie remise. Dans un grand soir (cela ne lui était plus arrivé depuis un moment), Fontaine profitait d'une hésitation de Oukidja pour le pousser à la faute et obtenir un penalty, transformé par Kadewere (2-0, 61e). Le HAC semblait bien parti pour refaire le coup du match aller, où il s'était imposé à Saint-Symphorien (0-1).

Quelle désillusion ! Metz ne mettait en effet que deux petites minutes pour réduire l'écart par Boulaya (2-1, 63e), avant de recoller au score sur une frappe enveloppée de toute beauté de N'Guette (2-2, 79e). Sans un grand Thuram, décisif à plusieurs reprises en fin de match, les Ciel et Marine auraient même pu payer encore plus cher leur relâchement. Avant de se rendre à Béziers, vendredi 8 mars 2019, les Havrais n'ont toujours pas réussi à chasser le doute. Y parviendront-ils seulement avant qu'il ne soit définitivement trop tard ?

Les buts

21e : Excentré côté gauche, Ferhat voit son coup franc repoussé par le mur messin. Le ballon revient dans les pieds de l'Algérien, qui sert latéralement Fontaine. La frappe déviée du Réunionnais retrouve Ferhat, qui ajuste Oukidja.

HAC - Metz : 1-0

61e : Oukidja accroche Fontaine dans la surface. Kadewere transforme le penalty.

HAC - Metz : 2-0

63e : Complètement oublié sur le côté gauche de la défense havraise, Boulaya mystifie Thuram d'une frappe en finesse de l'extérieur du pied droit.

HAC - Metz : 2-1

79e : À l'entrée de la surface, décalé sur la gauche, N'Guette enroule une frappe somptueuse qui vient se loger dans la lucarne opposée.

HAC - Metz : 2-2

La fiche

Arbitre : M. Letexier. Spectateurs : 6 000 environ

Buts HAC : Ferhat (21e), Kadewere (61e, s.p.) ; Metz : Boulaya (63e), Ngette (79e)

Avertissements HAC : Bain (29e), Coulibaly (78e), Thiaré (90e+1) ; Metz : Maïga (41e), Gakpa (73e)

HAC : Thuram - Yago, Mayembo, Bain, Coulibaly - Youga, Lekhal (cap) - Ferhat, Fontaine, Gory (Bonnet, 79e) – Kadewere (Thiaré, 88e). Entraîneur : Oswald Tanchot

METZ : Oukidja - Jans, Angban, Boye, Balliu - Cohade (cap), M. Fofana, Maïga (Gakpa, 52e) - Boulaya, H. Diallo (Niane, 68e), Nguette. Entraîneur (adjoint) : Vincent Hognon

A LIRE AUSSI.

Football : Le HAC assure le service minimum face au Red Star

Ligue 2 : Nancy assomme le HAC

[Coupe de la Ligue] : Vainqueur de Nîmes, Le Havre s'offre un quart de finale à Bordeaux

Football (Ligue 2) : Accroché par Auxerre, Le Havre fait du surplace

Football (Ligue 2, 17e journée) : Le Havre surclasse Nancy et retrouve le podium