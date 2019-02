Football : Le HAC assure le service minimum face au Red Star

Le match

Un succès laborieux mais ô combien précieux. Face au Red Star, le HAC a rendu une pâle copie, mais l'essentiel est là. Le voilà désormais en septième position d'un classement ultra serré, où un seul petit point le sépare du 3e (Lens). De quoi faire oublier la frustration d'une rencontre insipide.

Quarante minutes ! C'est le temps qu'il aura fallu aux Havrais pour se procurer leur première occasion. À la suite d'un centre de Ferhat mal repoussé par la défense audonienne, Kadewere voyait sa frappe heurter le haut de la transversale (41e). Juste avant la pause, le HAC se créait une deuxième grosse opportunité, mais Renot, le portier francilien, sortait une double parade décisive pour détourner la tête à bout portant de Kadewere, puis la tentative en angle fermé de Ferhat (45e).

Un petit moment de folie dans une première mi-temps bien terne. Auparavant, les Ciel et Marine n'avaient en effet strictement rien montré, à l'exception toutefois de Thuram, auteur d'une superbe envolée pour enlever de sa lucarne gauche un coup franc de Bourgaud (21e). Le Red Star était même passé encore plus près de l'ouverture du score sur un tir de Diallo repoussé par le poteau (33e).

Gory sort sur blessure

Ça ne tournait pas rond pour le HAC, dénué d'inspiration et incapable d'impulser un semblant de rythme. Et la sortie sur blessure de Gory, victime d'une entorse à la cheville et remplacé par Bonnet (40e), n'allait sûrement pas arranger les choses, du moins pensait-on. Coup dur ou coup du destin, allez savoir ! Car le déclic, c'est Bonnet qui le provoquait. Lancé en profondeur par Kadewere, il débloquait la situation d'une frappe croisée, inscrivant par là même son 2e but de la saison (1-0, 54e).

Un but qui donnait un peu plus d'allant aux Ciel et Marine, même si leurs actions manquaient toujours de tranchant et de précision. En face, le Red Star se montrait encore plus emprunté dans la construction du jeu, laissant le HAC contrôler la fin de match à sa guise. Sans briller, les Ciel et Marine ont donc poursuivi leur belle série au Stade Océane, où ils ont amassé seize points sur les dix-huit derniers mis en jeu. Place maintenant à la Coupe de France, où ils tenteront de décrocher leur billet pour les 8e de finale, jeudi 24 janvier 2019 sur la pelouse de Vitré (N2).

Le but

54e : Alerté par Kadewere côté gauche, Bonnet échappe à la vigilance de la défense audonienne avant d'ajuster Renot d'une frappe croisée.

HAC – Red Star : 1-0

La fiche

Arbitre : M. Petit. Spectateurs : 5 384

But HAC : Bonnet (54e)

Avertissement Red Star : Mfulu (34e)

HAC : Thuram - Bese, Mayembo, Bain, Camara - Basque, Lekhal (cap) - Ferhat, Fontaine, Gory (Bonnet, 40e) – Kadewere (Thiaré, 87e). Entraîneur : Oswald Tanchot

RED STAR : Renot – Lefebvre (Diakité, 72e), Tomas, M. Fontaine, Sy - Derrien, Endjouma, Mfulu (cap) (Berthier, 72e), Bourgaud – Abdeljelid, A. Diallo (Sao, 80e). Entraîneur : Faruk Hadzibegic

