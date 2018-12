Football (Ligue 2) : Accroché par Auxerre, Le Havre fait du surplace

Le match

Avec la perspective d'évoluer deux fois de suite à domicile, le HAC entendait bien reprendre un rythme digne d'un prétendant à l'accession. Mais avant de recevoir Châteauroux, mardi 4 décembre 2018, les Havrais ont loupé le premier virage en concédant le nul face à Auxerre. La soirée avait pourtant débuté sous les meilleurs auspices. Relégué sur le banc lors des deux précédentes journées, Bonnet ouvrait le score dès la 2e minute, au terme d'une belle action amorcée par Gory, dont la frappe, repoussée par Westberg, avait atterri dans les pieds du capitaine havrais, tout heureux de débloquer son compteur but cette saison en championnat. Galvanisés par cette entame de folie, les Ciel et Marine maintenaient la pression. Le gardien bourguignon devait s'employer pour détourner la frappe de Ferhat (27e), puis celle de Bonnet, encore lui (31e).

Un penalty discutable

Plutôt discrets jusque-là, les Auxerrois devaient attendre le dernier quart d'heure de la première période pour sortir du bois. Un coup franc de Youssouf filait juste au-dessus de la transversale (36e), avant que Balijon ne sorte vainqueur de son duel avec Dugimont (45e). Les Havrais finissaient tout de même par craquer dans le temps additionnel de ce premier acte. Une faute peu évidente de Moukoudi sur Féret permettait en effet à Philippoteaux d'égaliser. Au retour des vestiaires, le HAC avait beau avoir la possession du ballon, il éprouvait toutes les peines du monde à mettre en danger la défense icaunaise. Il frisait même la correctionnelle sur cette tentative mal cadrée de Philippoteaux, certes excentré mais libre de toute opposition (64e). Les entrées de Kadewere et Assifuah sur le front de l'attaque havraise ne provoquaient pas l'étincelle escomptée et le HAC devait donc se résoudre à partager les points. Après seize journées, les Ciel et Marine occupent une bien pâle 10e place, à six points du 3e (Lorient) mais déjà à onze des deux premiers (Metz et Brest).

Les buts

2e : Westberg repousse la frappe de Gory. En embuscade, Bonnet inscrit son premier but de la saison en championnat.

HAC – Auxerre : 1-0

45e+1 : Moukoudi concède un penalty litigieux pour une faute sur Féret. Philippoteaux le transforme.

HAC – Auxerre : 1-1

La fiche

Arbitre : M. Pignard - Spectateurs : 5 962

Buts HAC : Bonnet (2e) ; Auxerre : Philippoteaux (45e+1, s.p.)

Avertissements HAC : Lekhal (15e), Camara (79e) ; Auxerre : Arcus (61e), Tacalfred (73e)

HAC : Balijon - Bese, Moukoudi, Bain, Camara - Basque, Lekhal – Ferhat (Abdelli, 70e), Bonnet (c) (Assifuah, 84e), Gory – Thiaré (Kadewere, 80e). Ent : Oswald Tanchot

AUXERRE : Westberg – Arcus, Tacalfred, Bellugou, Boto - Adéoti (c) - B. Youssouf (Mancini, 61e), B. Touré, Féret (Dfomba, 84e), Philippoteaux – Dugimont (M. Yattara, 89e). Ent : Pablo Correa

