Football (Ligue 2, 22e journée) : Le Havre fait du surplace à Valenciennes

Rapidement mené à la suite d'une grossière erreur défensive, Le Havre AC (Seine-Maritime) a concédé son troisième match nul en l'espace de sept jours (1-1), le vendredi 19 janvier 2018 à Valenciennes. Les Havrais restent scotchés à la 5e place.

Le match

Encore un match nul et toujours sur le même score. Après Auxerre et le Paris FC, le HAC a dû se contenter d'un nouveau partage des points sur la pelouse de Valenciennes (1-1). Dans le Nord, les Ciel et Marine se sont tiré une balle dans le pied d'entrée de jeu. Une bourde Bain, suivie d'une faute de Balijon sur Guezoui, l'ancien joueur de QRM, offrait en effet un penalty aux Valenciennois. Mauricio ne se faisait pas prier pour le transformer (1-0, 5e). En dehors d'une frappe de Ferhat repoussée par Perquis (38e), après un joli service de Guitane, dont c'était la première titularisation en L2, le HAC ne montrait rien.

Mateta surgit du néant

VA manquait même de doubler la mise à plusieurs reprises, notamment sur une tête mal cadrée de Mothiba, à la réception d'un coup franc de Mauricio (55e). Proches du K.O., les Ciel et Marine allaient pourtant revenir au score. Tout juste entré en jeu, Mateta profitait d'une offrande de Guitane pour inscrire son 7e but de la saison, le premier depuis le 17 novembre.

Le HAC reste 5e avant la réception de Nîmes le samedi 27 janvier 2018 au Stade Océane. Coup d'envoi à 14 h 55.

Les buts

5e : A la suite d'une grossière erreur de Bain et d'une faute de Balijon sur Guezoui, l'arbitre accorde un penalty aux Valenciennois. Mauricio transforme la sentence.

Valenciennes - HAC : 1-0

73e : Deux minutes après son entrée en jeu, Mateta, servi par Guitane, se présente seul face à Perquis. L'attaquant prêté par Lyon peut ajuster le portier nordiste.

Valenciennes - HAC : 1-1

La fiche

Buts Valenciennes : Mauricio (5e, s.p.) ; HAC : Mateta (73e)

Arbitre : M. Batta. Spectateurs : 6 214

Avertissements Valenciennes : Niakaté (21e), Thiago (35e), Roudet (78e) ; HAC : Balijon (4e), Coulibaly (54e)

VALENCIENNES : Perquis - Nery, Tahrat, Aloé, Niakaté – Karaboué (S. Diarra, 75e), Thiago, Roudet (c), Mauricio (Ramaré, 85e) – Guezoui (Ambri, 39e), Mothiba. Ent : Réginald Ray

HAC : Balijon – Coulibaly, Moukoudi, Bain, Camara – Fontaine (c), Lekhal – Ferhat (Bese, 85e), Guitane, Gory (Assifuah, 71e) – Dembélé (Mateta, 71e). Ent : Oswald Tanchot

