Le-Havre. Football (Ligue 2) : à Lens, Le Havre "n'aura pas le choix" selon Amos Youga

Le HAC se déplace à Lens, lundi 1er avril 2019, sans Victor Lekhal, blessé au genou lors de sa première sélection avec l'équipe nationale d'Algérie. Le capitaine havrais pourrait être indisponible pendant un mois et demi. En son absence, il est à peu près sûr qu'Amos Youga sera titularisé dans l'entrejeu. L'international centrafricain plante le décor d'une rencontre que les Ciel et Marine doivent absolument remporter pour continuer à rêver des play-offs.

Vous avez la possibilité de revenir à 3 points du RC Lens. C'est un bel enjeu…

" Bien sûr. Depuis janvier, on n'a jamais été vraiment décroché. Devant, à part Metz et Brest, les autres équipes de tête ont lâché des points. On a de la chance que leurs résultats ne soient pas positifs et qu'on soit encore dans la course pour les play-offs. "

Vous y croyez toujours ?

" Oui. Maintenant, on sait très bien que notre saison est mauvaise. Il ne faut pas se le cacher. Par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière, beaucoup de gens pensaient, et nous aussi d'ailleurs, que nous allions faire mieux. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Que ce soit collectivement ou individuellement, il y a beaucoup de manques. Mais il reste 8 matches (9 en réalité) et on espère encore changer le cours des choses. On n'est pas favori, loin de là, mais on va tenter notre chance jusqu'au bout. "

Peut-on considérer qu'à partir de maintenant, le moindre faux pas anéantirait tous vos espoirs ?

" C'est exactement ça. On a sept points de retard sur le 5e (Troyes), c'est quand même énorme. Soit ça casse, soit ça casse. On est loin du compte. On n'a pas le choix, faut gagner. Si on veut espérer quelque chose, il va falloir faire un sans-faute. "

" Le problème est mental "

Votre parcours à l'extérieur vous plombe. Comment faire pour inverser la tendance ?

" Contre les équipes de la seconde zone du championnat, on a du mal, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Pour moi, le problème est mental. Il ne faut pas oublier que le groupe est très jeune. Ce n'est pas une excuse, mais pour monter, il faut des personnes d'expérience. C'est ce qui nous fait défaut. Ou peut-être qu'on manque de maturité. Quand on joue contre Lens ou Metz, je n'ai pas de doute sur la capacité de l'équipe à faire un gros match. Mais dès qu'on commence à jouer une équipe comme Béziers, où ce n'est pas vraiment le déplacement dont tout le monde rêve, il y a un peu de relâchement. Quand on rentre sur le terrain, on a bien sûr envie de gagner, mais après, il faut savoir se faire mal contre des équipes comme ça. C'est l'histoire de notre saison. Un jour, c'est tout beau, un jour, c'est tout moche. "

L'ambiance de Bollaert, où plus de 30 000 spectateurs sont attendus, devrait vous galvaniser, non ?

" C'est un beau contexte, face à un adversaire qui est logiquement calibré pour jouer en Ligue 1. On n'est pas loin de Lens, il va donc falloir faire un gros coup. On y va clairement pour aller chercher les 3 points. "

RC Lens - HAC, 30e journée de Ligue 2, lundi 1er avril 2019 à 20 h 45.

