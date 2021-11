Le-Havre. Football (Coupe de la Ligue) : Le HAC à l'épreuve de Clermont

La Coupe de la Ligue n'est pas sans rappeler quelques bons souvenirs au HAC. La saison dernière, les Ciel et Marine avaient atteint les quarts de finale pour la première fois depuis 2009. Avant de tomber à Bordeaux (1-0), l'équipe entraînée à l'époque par Oswald Tanchot s'était notamment illustrée en éliminant Brest, au terme d'un match complètement fou (3-3, 6 tab à 5), et Nîmes, pensionnaire de Ligue 1 (2-1).

Mais tout cela n'est rien comparé à tous les grands moments qu'a connus Paul Le Guen dans cette épreuve. Avec le PSG, le coach havrais a soulevé le trophée à trois reprises, deux fois en tant que joueur, en 1995 et 1998, et une fois en tant qu'entraîneur, en 2008. " C'est une compétition qui me tient à cœur. J'ai connu des émotions qui m'ont plu ", confie-t-il.

" Obligé de prendre quelques précautions "

Pour son entrée en lice, le HAC a hérité avec Clermont d'un adversaire en forme en ce début de saison. " On a un tirage difficile, à l'extérieur, contre le leader de la Ligue 2 (NDLR : Clermont partage la première place avec Lorient avec 2 victoires et 1 nul après 3 journées). Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas irréalisable non plus. Le petit avantage, c'est qu'on a joué vendredi et Clermont samedi. On est en situation d'avoir récupéré un petit peu plus ", souligne Paul Le Guen.

Les Ciel et Marine abordent surtout cette rencontre avec une bonne dose de confiance après leur premier succès de la saison décroché de fort belle manière à Troyes, vendredi 9 août (1-2). Même si l'équipe qui se produira en Auvergne ne sera pas du tout la même que celle alignée dans l'Aube. " Après le match à Troyes et avant celui à Lens (samedi 17 août), il est nécessaire de faire tourner, estime le coach. Compte tenu de la structure de notre effectif, on est obligé de prendre quelques précautions. Je pense à Jamal (Thiaré) qui a fait à Troyes un match très généreux et une vraie performance athlétique, notamment après l'expulsion de Tino (Kadewere). "

Paul Le Guen a annoncé que le jeune Yahia Fofana (18 ans), " une vraie pépite " selon lui, serait titulaire dans les buts. Il envisage par ailleurs de convoquer le revenant Alimami Gory. L'attaquant, qui aspire à partir, a séché l'entraînement pendant plusieurs jours, avant de réintégrer le groupe lundi 12 août. " J'avais eu un discours très ferme avec lui il y a quelques jours. Cette fois, le discours était beaucoup plus apaisé. C'est un bon joueur qui peut nous aider. Je ne suis pas pour une punition qui sanctionnerait le groupe. Il faut passer à autre chose. S'il y a une proposition qui convient à tout le monde, il partira, sinon, il fera la saison au Havre. Dans ce cas, je veux une attitude positive. " Le message de PLG ne peut pas être plus clair.

Clermont Foot 63 - HAC, 1er tour de la Coupe de la Ligue, mardi 13 août 2019 à 20 heures au stade Gabriel Montpied.

