Trouvez un emploi grâce aux commerçants de Mondial Relay et Qapa

Qapa.fr est un site qui rassemble plus de 50.000 offres d'emploi, dans tous les secteurs et dans toute la France. Depuis ce lundi 18 juin, les chômeurs de Basse-Normandie pourront aller chez leurs petits commerçants pour trouver un emploi ! En effet, le réseau Mondial Relay et Qapa se sont associés pour soutenir les demandeurs d'emploi et leur offrir un accès direct aux offres de leur région.

Pour mettre toutes les chances du côté des personnes en recherche d'emploi, Qapa, grâce au réseau Mondial Relay, va multiplier par 4.300 les points de contact avec les candidats. Une volonté pour Qapa d'être encore plus proche du grand public avec un nouveau service et pour Mondial Relay de renforcer la pertinence de son réseau de proximité en complétant ses apports de service à ses utilisateurs.

A cette occasion, un affichage spécial sera déployé à travers toute la France.

Tous les clients des commerçants du réseau Mondial Relay auront ainsi à leur disposition toute l'information pour faciliter leur recherche :



- des affichettes pour l'inscription sur le site



- Les coordonnées du site pour être mis en relation avec un conseiller



- des flashcodes pour les possesseurs de smartphone



- Une PLV et un affichage dédiés afin de présenter toute l'actualité de Qapa et de l'emploi de la région.

Plus d'infos sur www.qapa.fr et www.mondialrelay.fr

Ecoutez Stéphanie Delestre nous expliquer le fonctionnement de l'opération: