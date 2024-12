Chômage en Normandie. Une hausse préoccupante au 3ᵉ trimestre 2024

Selon les dernières données de l'INSEE, la Normandie enregistre une hausse de son taux de chômage au 3ᵉ trimestre 2024, atteignant 7,2% de la population active en catégorie A*. Cette augmentation de +0,2 point par rapport au trimestre précédent en fait la région métropolitaine la plus touchée sur un an (+0,3 point), alors que le taux national demeure stable.

Cette situation marque une rupture : pour la première fois depuis 2020, le taux normand s'aligne sur la moyenne nationale.

Des disparités départementales persistantes

Les données départementales confirment des écarts significatifs. Avec un taux de chômage de 5,4%, la Manche reste le département le plus épargné, enregistrant une légère hausse de +0,2 point sur un an. A l'autre extrémité, la Seine-Maritime affiche un taux de 8,2%, en progression de +0,3 point sur un an.

L'Orne connaît la hausse la plus marquée (+0,4 point), atteignant 7,0%. Le Calvados (6,7%) et l'Eure (7,1%) enregistrent des augmentations plus modérées (+0,2 et +0,1 point respectivement).

Les zones d'emploi sous tension

L'analyse par zones d'emplois met en lumière des contrastes géographiques. Les territoires de l'ouest normand, notamment la Manche, continuent de présenter les taux de chômage les plus faibles, avec des zones comme Saint-Lô (4,9%) et Coutances (5,5%). Seule la zone de Granville se démarque avec un taux de 6,7%, en hausse de +0,4 point.

A l'est, la situation est plus critique. Les zones d'emploi du Havre (9,2%) et de Rouen (8,2%) concentrent les plus fortes tensions, avec des hausses respectives de +0,5 et +0,4 point sur un an. Ces évolutions s'observent également dans le sud de l'Orne et la Vallée de la Bresle, témoignant d'un déséquilibre persistant entre les zones urbaines et rurales.

Les disparités observées, notamment entre l'ouest et l'est de la région, appellent à des réponses adaptées. - INSEE

Sources : données issues de l'INSEE Flash Normandie n° 147, décembre 2024.

* Catégorie A : demandeurs d'emploi tenus d'effectuer des actes positifs de recherche d'emploi et sans emploi au cours du mois.