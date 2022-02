Le Coq Noir a rallié la rue de Bernières

Déjà connu des amateurs caennais de bonnes tables, alors qu’il était installé sur la place des Petites Boucheries à Caen, le Coq Noir a déménagé au printemps pour gagner la rue de Bernières. La salle du restaurant s’est agrandie, mais la qualité est restée au rendez-vous.



Carte soignée

En optant pour la formule entrée-plat à 17 €, je me suis délecté en entrée de crevettes au marsala. Au menu du jour, un crostino tomates et basilic, ainsi que du jambon de Parme accompagné de melon, n’ont pas manqué d’attirer mon attention. La dégustation s’est poursuivie avec de très bonnes lasagnes aubergines et bœuf au gorgonzola. Une valeur sûre pour apprécier un restaurant. Mes collègues n’ont pas été déçus par les tagliatelle au confit de canard, les gnocchi au pesto ou encore les linguines aux palourdes. A la carte, les grillades de la mer et petits poivrons farcis au riso venere résonnent comme une invitation au voyage.

Le Coq Noir n’est pas en reste côté dessert avec l’incontournable tiramisu dont le prix de 8 € dissuadera pourtant quelques amateurs, le midi. Pour découvrir le terroir italien des fins de repas, ne pas hésiter à commander les douceurs de Toscane. Les moins aventuriers opteront pour la panna cotta avec ses gousses de vanille et ses fruits rouges.