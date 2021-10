Les grands classiques de la brasserie Le Bernières

Pourtant, le seuil franchi, rien ne le distingue plus du traditionnel estaminet : grand zinc, couleurs sobres, ambiance chaleureuse et serveurs grâcieux. Tout y est. Et les places ne manquent pas, avec la grande mezzanine en guise de premier étage.

Tartare de bœuf à 12,50 euros

Au menu aussi, ce sont les grands classiques qui mobilisent l’attention. Deux plats du jour, à 7,70 euros, sont au choix : aujourd’hui, c’est boudin noir et purée maison ou blanquette de dinde au riz pilaf. Deux suggestions, aussi : des rognons de veau au beurre d’ail (13,50 euros) ou une côte de veau à la normande (15 euros). Les formules proposent entrée+plat ou plat+dessert à 11 euros, les trois pour 15euros. Je m’en détourne pour tester une salade normande (il existe une dizaine de salades à la carte) et un tartare de bœuf à l’italienne. Mais le serveur me prévient : ici, l’assiette est copieuse. Je l’écoute et fais une croix sur mon entrée. Le tartare est en effet plutôt conséquent, bien assaisonné bien qu’accompagné de frites un peu ordinaires. Pour desserts, je choisis la mousse au chocolat plutôt que la tarte tatin ou la glace, et elle est tout à fait à mon goût. Voilà bien une brasserie qui connaît ses classiques.

Pratique : Le Bernières, 52 rue de Bernières. Tél. 02 31 86 41 64.