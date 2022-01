La table de la semaine : la Brasserie de l’Oratoire, dans la rue du même nom

Quand j’y entre, vers 12h30, il y a déjà énormément de monde. Je n’ai pas réservé mais heureusement, une table est encore disponible. A la carte, plusieurs formules : entrée ou dessert et plat du jour pour 12€, entrée, plat du jour, dessert et café pour 16,50€, quiche du jour salade et tarte de jour pour 8,50€... Je me laisse tenter par une bavette à l’échalotes servie avec ses frites maison. Le service est rapide. La viande est plutôt tendre. L’accompagnement est généreux. Quelques minutes après la fin de ce plat, la serveuse me propose la carte des desserts. J’acquiesce.

Rupture d’Isigny !

J’observe, avant de me décider, l’environnement : le rose domine la décoration. C’est charmant. J’opte finalement pour un tiramisu. Mais un serveur m’indique que l’établissement est à court. Qu’à cela ne tienne : servez-moi un “Isigny” (biscuit chocolat, mousseline caramel beurre salé et pommes caramélisés) Là aussi, il y a rupture de stock ! Je choisis donc un café gourmand, un peu plus cher. Mais au moment de payer, on facture le dessert au prix du tiramisu que je n’ai pas eu. Bien vu !

Pratique. Brasserie de l’Oratoire 87, rue de l’Oratoire à Caen. Tél. 02 31 85 31 60. Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 18h30.