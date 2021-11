Courseulles-sur-Mer. Déchets plastiques sur les plages : une idée pas bidon dans le Calvados

Un bidon de plastique, garni d'une bouche et de deux yeux, composés de bric et de broc. À Saint-Aubin-sur-Mer dans le Calvados, ces drôles de personnages sont répartis le long de la plage, pour permettre aux promeneurs de ramasser des déchets et les déposer dans une des sept poubelles prévues à cet effet. "Pour les enfants, c'est un peu comme une chasse au trésor !" assurent Simon Viel, âgé de 24 ans, et Antoine Fouques, 26 ans, à l'origine de cette initiative lancée il y a un peu plus d'un an et baptisée Les Bidons de compagnie.

Un frein financier

Alors que le gouvernement a lancé lundi 5 août 2019 une charte à destination des collectivités pour des plages sans déchets plastiques, l'association espère quant à elle conclure deux nouveaux partenariats avec des communes de la côte de Nacre, d'ici la rentrée. "Aujourd'hui, le principal frein à notre développement reste financier, car le littoral compte des petites communes qui n'ont pas forcément les moyens" notent les deux créateurs. Outre une campagne de financement participatif réussie, ils recherchent des partenaires privés pour continuer à installer leurs bidons. "Il faut compter quelques centaines d'euros par dispositif". L'association installe aussi une grande poubelle et des panneaux explicatifs.

Ramassages sur les plages, clean-walk, courses écolos où l'on ramasse les déchets sur son chemin… "Il y a de plus en plus d'initiatives en faveur de la protection des océans" saluent Antoine Fouques et Simon Vieil. "Ce sont des événements ponctuels, auxquels participent des citoyens déjà sensibilisés. Notre projet est axé sur un ramassage quotidien, qui s'adresse à tous, puisque les bidons sont présents toute l'année". À Saint-Aubin, Les bidons de compagnie estime à environ 100 kilos le nombre de déchets ramassés chaque semaine sur la plage.

