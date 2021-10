Colombelles. Normandie : une startup va recycler les déchets plastiques agricoles

Un milliard de filets et de ficelles qui entourent les balles de foin et de paille sont consommés dans le monde. Le problème : ces déchets ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. Créée il y a 5 ans par Marcela Moisson, la start-up RecyOuest, située à Colombelles, près de Caen (Calvados), compte donner une seconde vie à ces déchets plastiques.

Un système de recyclage mécanique

Grâce à son système mécanique innovant, le recyclage des filets et des ficelles qui entourent les balles de foin et de paille aurait un faible impact environnemental. Originaire d'une famille industrielle du Pérou qui nettoyait le coton avec des machines de façon mécanique, Marcela Moisson a imaginé nettoyer les filets plastiques comme une fibre. Sans eau, ni produits chimiques.

Recyouest compte récupérer les déchets plastiques collectés auprès des exploitations agricoles par des organismes nationaux. Puis, ces déchets seront recyclés et transformés en granulés de plastiques (polyéthylène et polypropylène) par RecyOuest, qui serviront à nouveau à fabriquer les filets. Le produit sera alors recyclable et réutilisable à l'infini.

Et après ?

Dans un souci de respect de l'environnement, l'usine sera installée sur une friche industrielle. Pour le moment, la date d'ouverture de l'usine est prévue pour 2020. Le lieu reste encore confidentiel, mais ça sera bien en Normandie. "Une usine ne suffira pas, il va falloir en ouvrir d'autres assez rapidement." explique Marina Lachèvre, responsable marketing, communication et cheffe de projets innovants à RecyOuest. La première usine sera capable de recycler 10 000 tonnes de déchets par an, "ce qui représente la France et deux autres pays européens", poursuit Marina Lachèvre. Pas assez pour accueillir l'ensemble des déchets plastiques consommés dans le monde.

"Aujourd'hui les directives se mettent en place, souhaitent voir disparaître les produits à usage unique et il faut trouver une solution de recyclage à chaque produit plastique." déclare Marina Lachèvre. Bien qu'il reste du temps avant de pouvoir recycler tous les déchets plastiques au monde, cette usine représente un premier pas conséquent vers la transition écologique.

