Adam et Eve annonce sur facebook un single inédit "Aimez-vous"

Apportant une vision moderne à l'histoire d'Adam et Eve, incarnés par Thierry Amiel et Cylia, l'interprète de"Lucie" associe amour et capitalisme pour représenter les travers de l'Homme.

Vu sur la page Facebook d'Adam et Eve

Un titre inédit du spectacle "Adam & Eve, la seconde chance" sera bientôt disponible et cette chanson fera l'objet d'un nouveau tableau dans le spectacle que vous pourrez applaudir dès le 15 septembre 2012 en tournée. Ce titre s'intitule "Aimez-vous", et il s'agit d'un duo entre Cylia et Nuno !

Découvrez ADAM et EVE ce Vendredi lors du TENDANCE LIVE SHOW 2012. Concert gratuit dès 19h sur la plage verte de Saint-Lô.

D'ici là, découvrez leur single "Ce qu'on ne m'a jamais dit" en vidéo.