Découvrez le nouveau Pascal Obispo, Tu m'avais dit

"Tu m'avais dit" est un titre inédit de Pascal Obispo qui annonce la parution d'un best-of prévue le 7 janvier 2013, et une tournée.

Le single a été dévoilé en exclusivité sur le site Internet officiel du chanteur, le mardi 23 octobre 2012.

Il s'agit d'un titre très... Obispo. Dans la tradition... Obispo. Et donc très loin de "Welcome To The Magic World Of Captain Samouraï Flower" (2009), son dernier album, qui avait eu du mal à convaincre. Pascal Obispo effectu un retour aux sources salutaire pour ceux qui aiment.

"Millésimes" , le best of, devrait regrouper « 20 ans de tubes pour lui et les autres ».

