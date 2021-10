Le nouveau Rolling Stones, Doom and Gloom

A l'occasion des 50 ans du groupe, les Rolling Stones éditent un best of GRRR ! et nous offrent deux inédits dont Doom and Gloom.

Les guitares sont là... et elles sont bonnes. La voix de Mick Jagger est là aussi... un peu moins bonne. Mais les années tournent sans attendre les "pierres qui roulent".

50 ans de carrière pour le groupe de rock connu dans le monde entier. Le nouveau best of qui célèbre cet anniversaire sortira le 12 novembre. il sera composé des grands classiques comme Angie, Satisfaction, under My Thumb... mais aussi de deux inédits enregistrés à Paris durant l'été.

Depuis le jeudi 11 octobre, le titre Doom and Gloom (ci-dessous) est disponible sur iTunes.