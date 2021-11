En attendant la sortie de son quatrième album "Artpop", la chanteuse ménage ses fans avec un visuel de son prochain single, baptisé "Applause". Le single sera dévoilé le 19 août.

Les précommandes d'"Artpop" débuteront également ce jour, précise Lady Gaga via son compte Twitter.

Artwork for new single 'Applause' in HQ. pic.twitter.com/er0GPxOI17