Patrick Bruel revient avec Lequel de nous

Six ans après son dernier opus, Patrick Bruel revient après une longue parenthèse cinématographique. Il dévoilera son nouveau titre à ses fans sur son site Patrickbruel.com et sur sa page Facebook cette semaine.



L'artiste aux multiples facettes s'est consacré ces dernières années à deux passions bien distinctes : le poker et le cinéma. Il a joué entre autres dans Un secret de Claude Miller en 2007, Le Code a changé de Danièle Thompson en 2009, Comme les 5 doigts de la main d'Alexandre Arcady en 2010, Paris Manhattan de Sophie Lellouche et Le Prénom de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière en 2012.



Le dernier album de Patrick Bruel, Des souvenirs devant, date de 2006.

Site : www.patrickbruel.com

Page facebook : www.facebook.com/patrickbruelofficiel

photo illustration : sonymusic

En vidéo, la répète studio de "Lequel de nous" (ci-dessous)