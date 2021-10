Boos. C'est parti pour trois semaines de travaux à l'aéroport de Rouen

Après 30 ans à voir les avions atterrir et décoller, la seule et unique piste de l'aéroport de Rouen-Boos (Seine-Maritime) est fermée pour trois semaines. Du lundi 29 juillet au vendredi 23 août 2019, d'importants travaux sont menés pour rénover l'équipement.

Des avions plus lourds

La piste de 1 700 mètres de long va être refaite et renforcée ainsi que les aires de stationnement des avions. Il s'agira de permettre notamment d'accueillir des avions plus lourds. "Cela sera utile pour la suite", précisait en novembre 2018 Agathe Derome, l'ancienne directrice de l'aéroport qui a quitté depuis ses fonctions.

Dans le même temps, ces travaux vont permettre de reprendre ponctuellement la gestion des eaux pluviales de la piste et des aires de stationnement. Plus de 5 millions ont été investis par le syndicat mixte (Métropole Rouen Normandie et CCI Rouen Métropole) qui gère l'aéroport.

Favoriser les vols réguliers

Il s'agit ainsi de "continuer à assurer des missions de service public", explique la Métropole Rouen Normandie, notamment à destination du CHU et du Samu. Mais aussi de "favoriser la réouverture de lignes régulières nécessaire à l'activité économique de la Métropole".

Ces travaux interviennent un peu plus d'un mois après la fin de la liaison quotidienne entre Rouen et Lyon, opérée par la compagnie Hop ! Durant les travaux, la ligne saisonnière Rouen-Bastia est d'ailleurs opérée les samedis depuis l'aéroport du Havre. Un bus a été mis en place depuis Rouen pour emmener les passagers.

