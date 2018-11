L'aéroport Rouen Vallée de Seine bientôt en travaux pour poursuivre son développement

L'aéroport Rouen Vallée de Seine poursuit sa renaissance avec des chiffres de fréquentation intéressants. Plus de 13 000 passagers déjà en 2018 contre 5000 en 2017 et seulement 1400 en 2016. C'est la conséquence directe des bons résultats de la ligne Rouen-Lyon, opérée par Hop, filiale d'Air France avec plus de 12 000 passagers entre janvier et octobre 2018 auxquels il faut ajouter plus de 1000 passagers pour la ligne saisonnière vers Bastia.

Pour prolonger ce renouveau, 5 millions d'euros de travaux se préparent pour le mois d'août 2019 à l'aéroport. Il s'agit de refaire et de renforcer la piste d'atterrissage de 1700 mètres et les aires de parkings des avions. "La piste a 30 ans désormais et elle devrait être refaite tous les 10 ou 15 ans", précise Agathe Derome, directrice de l'aéroport. Le renforcement de la piste doit aussi permettre d'accueillir des appareils plus lourds qui, pour l'heure, ne peuvent pas se poser à Rouen. "Cela sera utile pour la suite", précise la directrice.

Le soleil et Londres

Dans les travaux figure aussi un certain nombre de remises aux normes européennes qui sont imposées aux aéroports transportant plus de 10 000 passagers par an, ce qui est à nouveau le cas à Boos. "Cela concerne notamment le balisage lumineux de la piste qui va être remis en service", ajoute Agathe Derome, ce qui aura aussi pour effet de permettre des décollages et atterrissages en cas de brouillard modéré, là où les vols doivent en ce moment être reportés ou annulés.

En un mois, le chantier doit être terminé avec peu de conséquences sur le trafic puisque la ligne Rouen-Lyon est à l'arrêt en août. De quoi préfigurer les prochains projets. Et ils ne manquent pas. Une nouvelle ligne estivale doit être annoncée prochainement pour 2019. Londres est toujours visée pour 2020 ou 2021, le temps de mesurer les conséquences du Brexit. Et puis Agathe Derome concède que des discussions et études de marché sont en cours pour d'autres lignes intérieures vers Nantes ou Bordeaux, notamment.