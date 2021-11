Boos. Le trafic sur l'aéroport de Rouen-Boos va pouvoir reprendre plus vite que prévu

Le givre pourrait pointer le bout de son nez dans les jours à venir, mais ça ne posera plus de problèmes au personnel de l'aéroport de Rouen-Boos (Seine-Maritime) et à leurs usagers. Depuis quelques jours, le trafic était interrompu pour raisons de sécurité à cause du givre qui peut perturber l'aérodynamique des avions qui passent la nuit dehors. Le personnel, pas habilité à les dégivrer, attend une formation qui devrait intervenir le 16 novembre.

Intervention d'une société extérieure

Mais les liaisons quotidiennes vers Lyon vont finalement pouvoir reprendre dès ce jeudi 9 novembre 2017, dans la soirée. "Nous avons fait appel à une société extérieure le temps que l'on se forme et que nous soyons au point", explique Agathe Derôme, la directrice de l'aéroport. Les usagers pourront donc à nouveau partir le matin depuis Rouen et y revenir le soir sans devoir prendre une navette vers un autre aéroport.

A LIRE AUSSI.

Rouen-Bastia en avion : un voyage possible dès cet été

L'aéroport de Rouen devrait redécoller à la fin de l'année