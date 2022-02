Rouen. [Témoignage] Il devait atterrir à Rouen, ce Niçois laissé seul à Caen

Ce voyage vers la Normandie, Simon, un jeune homme de 17 ans, ne devrait pas l'oublier de sitôt. Lundi 8 avril 2019, il part de Nice avec un vol de la compagnie Hop, d'Air France, avec l'objectif d'atterrir à Rouen (Seine-Maritime).

Vol dérouté à Caen

Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu, comme l'ont révélé nos confrères de Nice Matin. Lors de son escale à l'aéroport de Lyon, Simon apprend que le vol, dont l'atterrissage est prévu à Rouen-Boos, va finalement être dérouté à Caen-Carpiquet (Calvados). En cause : une grève qui touche l'aéroport rouennais.

"On m'avait signalé qu'à mon arrivée à Caen, je serai pris en charge par un bus qui devait me ramener directement à Rouen, raconte Simon. Quand je suis arrivé à Lyon, j'ai demandé directement à une hôtesse qui m'a confirmé que ce bus serait présent à mon arrivée et que je serai dirigé vers ce bus par une hôtesse."

Finalement, à son arrivée vers 21h30 à Caen, aucune navette n'est présente : "J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de bus et malgré l'aide de l'accueil, qui a contacté Air France, je me suis retrouvé à l'aéroport de Caen, seul, pendant plusieurs heures".

À 800 km de sa famille

Le jeune homme filme alors la scène de l'aérogare totalement vide et publie la vidéo sur les réseaux sociaux. "Ça n'arrive pas tous les jours, explique Simon. On ne sait pas trop quoi faire surtout quand on est à 800 km de chez soi, c'est pas toujours facile."

Quand Simon, lycéen niçois de 17 ans, se retrouve en rade aux portes d'un aéroport désert, de nuit, à Caen-Carpiquet. Acteur involontaire d'un scénario galère, à mi-chemin entre " Le Terminal " et " Seul au monde ". pic.twitter.com/EgcBv2GLiR — Christophe Cirone (@Cirone06) 10 avril 2019

"J'ai pas trop compris, je ne sais même pas où sont passés les autres passagers. C'est ce qui m'étonnait d'ailleurs, je pensais être accompagné de plusieurs personnes", se remémore le jeune adolescent. Il a finalement pu faire appel à ses amis, dont Manon, qui sont venus de Rouen le chercher à l'aéroport de Caen.

Simon profite désormais de la capitale normande jusqu'à son retour à Nice, jeudi 18 avril 2019, avec un vol prévu depuis l'aéroport de Rouen-Boos. "Logiquement, tout devrait bien se passer comme prévu", plaisante Simon.

