Vécu. Un Niçois de 17 ans seul à l'aéroport

Ce voyage vers la Normandie, Simon, un jeune homme de 17 ans, ne devrait pas l'oublier de sitôt. Lundi 8 avril, il part de Nice avec un vol de la compagnie Hop, d'Air France, avec l'objectif d'atterrir à Rouen. Lors de son escale à l'aéroport de Lyon, Simon apprend que le vol, dont l'atterrissage est prévu à Rouen-Boos, va finalement être dérouté à Caen-Carpiquet. En cause : une grève qui touche l'aéroport rouennais. "On m'avait signalé qu'à mon arrivée à Caen, je serais pris en charge par un bus qui devait me ramener directement à Rouen", raconte Simon. Finalement, à son arrivée vers 21 h 30 à Caen, aucune navette n'est présente : "Malgré l'aide de l'accueil, qui a contacté Air France, je me suis retrouvé à l'aéroport de Caen, seul, pendant plusieurs heures".

À 800 km de sa famille

Le jeune homme filme alors la scène de l'aérogare totalement vide et publie la vidéo sur les réseaux sociaux. "Ça n'arrive pas tous les jours, explique Simon. On ne sait pas trop quoi faire surtout quand on est à 800 km de chez soi, ce n'est pas toujours facile. Je n'ai pas trop compris, je ne sais même pas où sont passés les autres passagers." Il a finalement pu faire appel à ses amis qui sont venus le chercher à l'aéroport de Caen. Simon est reparti de la Normandie par un vol, jeudi 18 avril, depuis l'aéroport de Rouen-Boos.

