Tramway de Caen : les routes sont bloquées pour son arrivée

Le nouveau tramway de Caen (Calvados) sera officiellement lancé samedi 27 juillet 2019. Pour son arrivée, de nombreuses festivités sont organisées toute la journée et de nombreuses routes fermées à la circulation.

• Lire aussi. L'arrivée du Tramway se fête en grande pompe !



La circulation (dont celle des véhicules de livraison) est interdite du vendredi 26 juillet 2019 à partir de 14 heures au 27 juillet même heure, sur le boulevard Maréchal Leclerc, de la rue Saint Jean jusqu'au passage d'Escoville.

À compter du 26 juillet à 14 heures jusqu'au 28 juillet à 6 heures, le stationnement est interdit dans la rue Dumont d'Urville, rue de Suède et de Norvège, avenue Victor Hugo et quai François Mitterrand. Et à partir de 8 heures le 26 juillet jusqu'au 29 juillet à 10 heures, le stationnement est interdit rue Dumont d'Urville sur le parking situé derrière l'établissement Quai des Brumes.

• Lire aussi. Tramway à Caen : 150 conducteurs prêts à accueillir les usagers



Le jour du lancement, samedi 27 juillet 2019, la circulation sera interdite de 10h à la fin de l'inauguration sur les voies suivantes, tout comme le stationnement à partir de 6h :

• rue Saint Jean, de la place Saint-Pierre jusqu'à la rue de Bernières,

• place Saint-Pierre, de la rue Montoir Poissonnerie à rue Saint-Jean,

• boulevard des Alliés, de l'avenue de la Libération à place Saint Pierre.



• Lire aussi. Tramway de Caen : les paysagistes sèment le gazon trois fois



Le samedi 27 juillet 2019 à partir de 8h jusqu'au 28 juillet à 2h, la circulation est interdite sur les axes suivants :

• pont de la Fonderie,

• avenue Pierre Berthelot

• rue Dumont d'Urville

• rue de Suède et de Norvège

• avenue Victor Hugo

• impasse Victor Hugo

• quai François Mitterrand

• pont de l'Ecluse



Toujours le samedi 27 juillet 2019 de 8 heures à 22 heures, le stationnement est interdit sur le parking situé entre l'avenue Professeur Horatio Smith et la rue de la Défense Passive (parking du marché). Enfin, les trois parades (vélo, rollers et pédestre) entraîneront également des blocages ponctuels de la circulation sur les parcours et les rues adjacentes.