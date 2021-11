Caen. Calvados : deux accidents de la route font 7 blessés dont des enfants

Une collision entre 3 voitures s'est produite un peu après 18h ce mardi 20 août 2019, sur la commune de Viller-sur-Mer (Calvados) sur la départementale 27. 9 personnes étaient impliquées et 5 ont été blessées dont deux hommes âgés de 31 et 34 ans, une femme âgée de 35 ans, et deux jeunes garçons âgés de 5 et 12 ans. Les victimes légèrement blessées ont toutes été évacuées vers le CHU de Caen.

Une demi-heure plus tard, à Saint-Laurent-sur-Mer (Calvados), sur la départementale 514, deux voitures sont entrées en collision, 8 personnes impliquées, 2 blessés, un adolescent âgé de 14 ans et une femme âgée de 46 ans. Ils ont été évacués vers le centre hospitalier de Bayeux.