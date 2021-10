Caen. Le SM Caen boucle sa préparation par un 0-0 contre Le Mans

Le Stade Malherbe Caen (Calvados) a bouclé sa série de cinq matchs de préparation par un triste 0-0 contre Le Mans (Sarthe) ce samedi 20 juillet 2019 à Dives-sur-Mer. Bilan de cette pré-saison : une victoire, trois nuls et une seule défaite, contre Wolfsbourg, poids lourd de la Bundesliga allemande (2-1, le 9 juillet).

Une défense béton

Contre Le Mans, promu en ligue 2 alors que Caen descend de l'étage supérieur, c'est surtout la défense malherbiste qui a brillé, et particulièrement la recrue estivale Jonathan Rivierez, auteur de nombreuses interventions décisives (28e, 62e, 86e). Globalement pleine d'autorité sur la préparation, la défense à trois composée de Zahary, Rivierez et Gradit (remplacé par Vandermersch sur les deux dernières sorties) semble préparée au défi physique qu'est la Ligue 2. En attaque, ce fut encore compliqué, et même plus compliqué que la saison dernière. Esseulés devant mais ne proposant que peu de solutions de leur côté, Malik Tchokounté et Enzo Crivelli finissent cette préparation avec un but à eux deux. "L'Apache", dont la reprise a été perturbée par une blessure, aurait pu ouvrir son compteur aujourd'hui si son tir n'avait pas heurté le poteau juste avant la pause.

Sochaux vendredi

Avec des certitudes défensives et des errements offensifs, la reprise arrive peut-être un tantinet trop tôt pour le Stade Malherbe, qui ira à Sochaux ce vendredi. Peut-être l'adversaire idéal pour lancer une saison de Ligue 2, tant Sochaux a vécu un été cauchemardesque avec la menace d'une relégation administrative évacuée seulement début juillet.

La composition de Caen

Zelazny (G) - Armougom (Mbengue 45e), Vandermersch, Rivierez, Zahary, Isako (Avounou 45e)- Gonçalves (Cap), Pi, Deminguet (Oniangué 45e) - Crivelli (Tutu 67e), Tchokounté (Joseph 65e)

