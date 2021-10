Caen. Football (Ligue 2) : Caen démarre très timidement à Sochaux

Le match.

On attendait un SM Caen solide et bien assis sur sa base défensive, l'entame de cette première journée n'a offert aucune susprise sur ce plan. D'entrée de match au stade Bonal, les Normands contrôlent les débats et ne sont jamais mis en réel péril. Mais si la solidité était attendue, l'incapacité à se créer des situations sur le plan offensif l'était tout autant. Et malheureusement, là encore les Caennais ont confirmé. Un premier essai lointain et hors cadre de Deminguet (16e) puis un tir fuyant de Moussaki (37e), pas de quoi s'enflammer ni mettre en danger Prévot le gardien Sochalien, puis son remplaçant Long. Dans ces conditions, impossible d'être surpris d'un score nul et vierge à la pause.

Bloc solide potentiellement, mais inoffensif...

Au retour des vestiaires, Sané profite du premier alignement hasardeux des normands mais ce dernier tergiverse trop dans son geste final (47e). Diaw y va de son coup de tête sur corner mais rien ne permet d'espérer une ouverture du score des ex-pensionnaires de Ligue 1. L'heure de jeu approchante, ce sont les locaux qui se montrent les plus volontaires offensivement et Livolant voit son coup franc venir lécher le poteau de Samba (59e). A trop reculer, le SMC souffre et s'expose aux attaques des Lionceaux. Livolant encore lui, expédie une volée superbe qui rase la transversale normande (66e). Le coup de vent passé, Caen retrouve son cap défensif mais ne se créée toujours pas la moindre occasion. Les minutes filent et si Sochaux croit en son étoile en vain, Caen se contente de son petit point du partage. Jusqu'au coup de sifflet final.

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Schneider, spectateurs : 5000 environ ; Avertissements : Sochaux : Touré (84e), Caen : Moussaki (35e), Gonçalves (84e)

Sochaux : Prévot (Long 29e) (cap), Lacroix, Diehdiou, M'Bakata, Pendant, Sitti (Daham 86e), Ourega, Kaabouni, Weissbeck, Livolant (Touré 72e), Sané, entr : Oumar Daf

Caen : Samba, Armougom, Diaw, Gradit, Rivierez, Weber, Deminguet (Avounou 83e), Goncalves (cap), Pi, Moussaki (Repas 70e), Tchokounté (Tutu 60e), entr : Rui Almeida